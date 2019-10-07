Петрозаводчанка "проспала" в гостях дорогой гаджет

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В Петрозаводске молодой человек зашел в гости и попал под уголовную статью, сообщили в МВД Карелии.
В дежурную часть отдела полиции №2 УМВД России по Петрозаводску обратилась жительница микрорайона Зарека. Пока она находилась в гостях, кто-то похитил ее мобильный телефон.
Сумма ущерба превысила 8 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска установили личность 36-летнего подозреваемого. Он рассказал, что пришел в гости за подругой.
Там приметил мобильный телефон, хозяйка которого спала.
Убедившись, что за ним никто не наблюдает, он похитил гаджет и скрылся с места преступления.
По факту кражи возбуждено уголовное дело.
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