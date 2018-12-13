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Новости. Криминал
12:50, 13 Декабря 2018
фото: "Столица на Онего"

Петрозаводчанка пырнула мужа ножом за нежелание убираться

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В ходе конфликта женщина нанесла мужу удар ножом, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома в микрорайоне Кукковка произошло преступление. Потерпевшим стал 30-летний петрозаводчанин, который бригадой скорой медицинской помощи был госпитализирован.

Участковый уполномоченный полиции установил подозреваемую, 28-летнюю супругу потерпевшего. Как рассказали фигуранты, в то утро женщина мыла посуду на кухне, а муж не хотел убираться в квартире после ухода гостей. Между ними возник конфликт, в ходе которого она нанесла ему удар ножом.

На женщину завели уголовное дело. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

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Комментарии

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Горожанин
2018-12-13 13:44:20
Чего, трудно было убраться?! Поделом получил.
С другой стороны, лучше бы скалкой либо сковородкой...
кир
2018-12-13 13:00:51
Кто в доме главный? Безопаснее считаться с этим в стране повального пьянства.
Гость
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