Петрозаводчанка пырнула мужа ножом за нежелание убираться

В ходе конфликта женщина нанесла мужу удар ножом, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома в микрорайоне Кукковка произошло преступление. Потерпевшим стал 30-летний петрозаводчанин, который бригадой скорой медицинской помощи был госпитализирован.

Участковый уполномоченный полиции установил подозреваемую, 28-летнюю супругу потерпевшего. Как рассказали фигуранты, в то утро женщина мыла посуду на кухне, а муж не хотел убираться в квартире после ухода гостей. Между ними возник конфликт, в ходе которого она нанесла ему удар ножом.

На женщину завели уголовное дело. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.