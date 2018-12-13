Петрозаводчанка пырнула мужа ножом за нежелание убираться

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В ходе конфликта женщина нанесла мужу удар ножом, сообщили в МВД Карелии.
В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома в микрорайоне Кукковка произошло преступление. Потерпевшим стал 30-летний петрозаводчанин, который бригадой скорой медицинской помощи был госпитализирован.
Участковый уполномоченный полиции установил подозреваемую, 28-летнюю супругу потерпевшего. Как рассказали фигуранты, в то утро женщина мыла посуду на кухне, а муж не хотел убираться в квартире после ухода гостей. Между ними возник конфликт, в ходе которого она нанесла ему удар ножом.
На женщину завели уголовное дело. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.
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