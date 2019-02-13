Петрозаводчанка пыталась провезти через границу мед неизвестного происхождения

Женщина пересекала границу в МАПП "Вяртсиля" и везла с собой трехлитровую банку меда, сообщили в Россельхознадзоре Карелии.

Жительница Петрозаводска пересекала границу в МАПП "Вяртсиля" и везла с собой трехлитровую банку меда весом 5,36 кг.

Продукт был без заводской упаковки, маркировка на нем отсутствовала, разрешения Россельхознадзора на ввоз и ветеринарных сопроводительных документов у владелицы также не было.

На женщину составили протокол об административном правонарушении.