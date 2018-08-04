Петрозаводчанка рассказала, как они с мужем попались на удочку мошенников

А московский друг (настоящий), узнав о случившемся, поблагодарил их за то, что даже в такой ситуации они смогли остаться настоящими людьми.

На свой страничке в социальной сети петрозаводчанка написала историю, как они с мужем попались на удочку мошенникам.

"Про уродов и людей

Люди - это мы с мужем. Уроды - два товарища, которые смогли у нас выудить все деньги с карточек. Хотя в контексте данного эпизода мы вполне достойны другого слова из четырех букв: лохи. А мошенники - настоящие профи! И, странно, эта мысль делает финансовую потерю не такой горькой.

К сути. На днях моему супругу позвонили с незнакомого номера. Диалог, начавшийся со слов: "Привет, чо - не узнал?", посредством правильных вербальных манипуляций плавно подвел моего наивного мужа к фразе: "Димас, ты, что ли?!"

Конечно, звонивший оказался "Димасом", единственным нашим сумасбродным и любимым другом, способным вот так без предупреждения примчаться в Карелию на машине из Москвы.

Надо отметить, что голос был очень похожим, а некоторое несоответствие интонаций муж списал на качество телефонной связи. В общем, в радостном ожидании приятеля жарим мясо, бежим за вином и надуваем матрас.

Через час - опять звонок. "Димас" рассказывает, как на участке с ремонтом дороги обгонял Камаз и пересек двойную сплошную, а стражи дорожного порядка тут же его под мускулистые руки - и к себе в машину: прав лишать. Якобы в стрессе псевдоДимас предложил представителям закона взятку, якобы они его тривиальное предложение сняли на телефон - и вот, "Стас, нет ли у вас кого в руководстве ГИБДД, поднимайте связи! Что, нет?! Тогда выручай, нужно 20 тысяч, иначе мне @@@@ Карта моя не стыкуется со сбербанком, никак не могу сам им перевести..."

Голос очень похож, аргументы высказываются архиуверенным тоном, "Димас" играет лучше Камбербэтча и даже "обижается" на Стаса, который позволил себе неуместно пошутить, просит мужа по телефону уговорить гаишника отпустить его. Наши смутные сомнения, нет-нет да и всплывающие в процессе дорожного "инцидента", смываются мощным потоком эмоциональных слов и требования немедленных действий.

Ну, дальше скучно. Поскребя по сусекам сбербанка-онлайн, мы насобирали 9,5 тыс. руб (спасибо, небо, что не больше!) и отправили по номеру, без запинки наизусть продиктованному нам стражем порядка. И тут опять мой чуткий муж удивился такой "подготовленности" товарища, но и только: удивился и деньги отправил.

"Димас" отзвонился: "Спасибо, брат, сейчас до банкомата доеду и все тебе верну - и менту остаток переведу, обещал же 20, нехорошо обманывать!"

Прождав Димаса допоздна, мы начали звонить по всем его московским телефонам - и, каааанечно, обнаружили его входящим в подъезд своего московского дома.

Знаете, что он сказал? " Блин, Стас, ты человек! Несмотря на все сомнения, ты взял и все свои сбережения перевел, чтобы меня выручить! Это бесценно просто!"

Ну вот и славно. Главное, людьми остаться в любой ситуации".