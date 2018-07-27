Петрозаводчанка, у которой мама пострадала на пожаре, просит помощи

Пока находится в больнице, петрозаводчанка пытается найти неравнодушных людей, готовых помочь ей.

В паблике "Живой Петрозаводск" опубликована просьба о помощи.

"В ночь на 19 июля по ул Щербакова, 38 у меня сгорел дом. Пострадала моя мама, на данный момент она находится в больнице, 35% ожога тела, мы ходили в городскую мэрию, там сказали, так как жилье в собственности, восстанавливать надо самим, хотя восстанавливать там нечего, всё сгорело дотла. Я многодетная мама и восстановить жилье у нас нет возможности и финансов".

Девушка просит всех неравнодушным откликнуться.

Реквизиты здесь.