Петрозаводчанка, у которой мама пострадала на пожаре, просит помощи

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Пока находится в больнице, петрозаводчанка пытается найти неравнодушных людей, готовых помочь ей.
В паблике "Живой Петрозаводск" опубликована просьба о помощи.
"В ночь на 19 июля по ул Щербакова, 38 у меня сгорел дом. Пострадала моя мама, на данный момент она находится в больнице, 35% ожога тела, мы ходили в городскую мэрию, там сказали, так как жилье в собственности, восстанавливать надо самим, хотя восстанавливать там нечего, всё сгорело дотла. Я многодетная мама и восстановить жилье у нас нет возможности и финансов".
Девушка просит всех неравнодушным откликнуться.
Реквизиты здесь.
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