Петрозаводчанка уехала домой на чужом велосипеде

В полицию с заявление о краже обратилась жительница микрорайона Древлянка, сообщили в МВД Карелии.

Женщина обнаружила, что с лестничной площадки пропал ее велосипед, который не был защищен антикражным устройством. Ущерб составил 8 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили обстоятельства происшествия и подозреваемую, 27-летнюю горожанку. К соседям потерпевшей приходила гостья. Вечером она не нашла подходящий транспорт для возвращения домой и украла велосипед.

Возбуждено уголовное дело.