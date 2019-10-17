Петрозаводчанка уехала домой на чужом велосипеде

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В полицию с заявление о краже обратилась жительница микрорайона Древлянка, сообщили в МВД Карелии.
Женщина обнаружила, что с лестничной площадки пропал ее велосипед, который не был защищен антикражным устройством. Ущерб составил 8 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска установили обстоятельства происшествия и подозреваемую, 27-летнюю горожанку. К соседям потерпевшей приходила гостья. Вечером она не нашла подходящий транспорт для возвращения домой и украла велосипед.
Возбуждено уголовное дело.
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