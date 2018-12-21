Петрозаводчанка украла деньги у доверчивого собутыльника и купила себе ботинки

В полицию Петрозаводска обратился 41-летний горожанин с заявлением о краже крупной суммы денег, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина рассказал, что с его банковской карты исчезло 89 тысяч рублей. Заявитель пояснил, что накануне у него в гостях была малознакомая женщина. Они вместе распивали спиртные напитки. Потерпевший дал ей свою банковскую карту, сообщил пин-код и попросил сходить в магазин за продуктами.

Пока гостья отсутствовала, хозяин квартиры уснул. Утром он обнаружил, что карту ему не вернули и со счёта списаны деньги, а новая знакомая исчезла.

Полицейские установили подозреваемую, 37-летнюю ранее судимую петрозаводчанку. По версии полицейских, она воспользовалась тем, что потерпевший доверил ей свою банковскую карту, похитила наличные, сняв их банкомате. В ту ночь гражданка потратила почти всю сумму на продукты, алкоголь, а также купила себе ботинки.

На женщину завели уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.