Петрозаводчанка украла из магазина 11 коробок конфет

Женщина обокрала магазин в микрорайоне Голиковка, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска с заявлением о краже обратились представители сетевого магазина, расположенного в микрорайоне Голиковка. Сумма ущерба составила 4 230 рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность 28-летней подозреваемой. Она уже судима за аналогичные деяния. Девушка рассказала, что зашла в магазин перед закрытием и похитила 11 коробок конфет. Сладости сбыла, а денежные средства потратила на личные нужды.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.