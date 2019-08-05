Петрозаводчанка украла из магазина 11 коробок конфет

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Женщина обокрала магазин в микрорайоне Голиковка, сообщили в МВД Карелии.
В полицию Петрозаводска с заявлением о краже обратились представители сетевого магазина, расположенного в микрорайоне Голиковка. Сумма ущерба составила 4 230 рублей.
Сотрудники уголовного розыска установили личность 28-летней подозреваемой. Она уже судима за аналогичные деяния. Девушка рассказала, что зашла в магазин перед закрытием и похитила 11 коробок конфет. Сладости сбыла, а денежные средства потратила на личные нужды.
По факту кражи возбуждено уголовное дело.
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