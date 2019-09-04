Петрозаводчанка украла из магазина три бутылки водки

Из сетевого магазина на Лососинском шоссе украли товар, сообщили в МВД Карелии.

Была похищена алкогольная продукция и продукты питания. Ущерб превысил 4,2 тысячи рублей.

Оперативники по записям видеонаблюдения установили подозреваемую – ранее судимую за имущественные кражи 27-летнюю петрозаводчанку. Она дала признательные показания и пояснила, что незаметно похитила три бутылки водки и шоколад, пронесла через кассу без оплаты.



Похищенное женщина выпила и съела.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.