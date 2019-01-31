Петрозаводчанка украла у арендодателя телевизор

В полицию Петрозаводска обратился 28-летний горожанин с заявлением о краже телевизора, сообщили в МВД Карелии.

Заявитель пояснил, что сдает квартиру в аренду посуточно. Женщина, останавливавшаяся у него, не вернула ключ, сказав, что потеряла его. Гражданин не придал этому значения, так как у него были запасные ключи, однако спустя несколько дней обнаружил исчезновение из квартиры бытовой техники и обратился к правоохранителям.

Сотрудники полиции установили подозреваемую, 38-летнюю ранее судимую петрозаводчанку. По версии следствия, воспользовавшись оригинальным ключом, она проникла в квартиру и похитила телевизор. В тот же день она продала чужое имущество, а деньги потратила на личные нужды.

На женщину завели уголовное дело. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.