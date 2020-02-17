Петрозаводчанка украла у жительницы Сочи умные часы

В полицию с заявлением о краже обратилась 29-летняя женщина, сообщили в МВД Сочи.

Женщина сообщила о том, что из ее квартиры пропал мобильный телефон Apple iphone Xs Max и наручные часы Apple Watch. Общая сумма ущерба составида 86 тысяч рублей.

Жительница Сочи пояснила, что у нее в гостях была знакомая.

Сотрудники уголовного розыска в кратчайшие сроки задержали подозреваемую в краже – ранее судимую 22-летнюю петрозаводчанку.

Возбуждено уголовное дело.

Жительница Карелии находится под подпиской о невыезде.

Ранее наемный работник украл у петрозаводчанки три лопаты и бензопилы.