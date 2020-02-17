Петрозаводчанка украла у жительницы Сочи умные часы

В полицию с заявлением о краже обратилась 29-летняя женщина, сообщили в МВД Сочи.
Женщина сообщила о том, что из ее квартиры пропал мобильный телефон Apple iphone Xs Max и наручные часы Apple Watch. Общая сумма ущерба составида 86 тысяч рублей.
Жительница Сочи пояснила, что у нее в гостях была знакомая.
Сотрудники уголовного розыска в кратчайшие сроки задержали подозреваемую в краже – ранее судимую 22-летнюю петрозаводчанку.
Возбуждено уголовное дело.
Жительница Карелии находится под подпиской о невыезде.
Ранее наемный работник украл у петрозаводчанки три лопаты и бензопилы.
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