890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Два отдела мэрии Петрозаводска могут быть упразднены ради оптимизации 3
Сегодня 09:30
Выступившая на "Первом канале" девушка-инвалид из поселка Карелии переехала в Петрозаводск (ВИДЕО) 2
Сегодня 11:19
В Петрозаводске обезвредили банду преступников, похитивших человека 1
Сегодня 16:16
Музей-заповедник "Кижи" в Карелии предлагает "работу мечты" 4
Сегодня 07:15
Стали известны результаты анализов студента, госпитализированного в Петрозаводске с подозрением на коронавирус 3
Сегодня 12:18

Наемный работник украл у петрозаводчанки три лопаты и бензопилы

Новости. Криминал
18:20, 14 Февраля 2020
фото: © pxhere
Загрузка...

В полицию с заявлением о краже Прионежского района обратилась женщина, сообщили в МВД Карелии.

Ущерб от действий злоумышленника составил 45 тысяч рублей.

В начале января жительница Петрозаводска наняла нескольких мужчин для выполнения порубочных работ. Она предоставила им жилье в поселке Прионежского района и инструменты. Однако вместо выполнения услуг нанятые работники злоупотребляли алкоголем, забыв о своих обязанностях. Один из украл три бензопилы и три лопаты.

Сотрудники полиции установили подозреваемого – 35-летнего жителя района.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее житель Карелии украл бензопилу у собутыльника.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.02.2020, 14:06
Новый тракторный завод на месте ОТЗ увеличит производство в 3 раза
09.02.2020, 14:00
Дмитрий Медведев оставил рыбакам из Карелии неприятный "подарок"
12.02.2020, 14:40
Директор школы Петрозаводска пристыдила ученицу за толстые ноги (ВИДЕО)
09.02.2020, 11:46
"Отпетые мошенники" выступили в Петрозаводске (ФОТО И ВИДЕО)
08.02.2020, 11:09
Внедорожники перекрыли дорогу "скорой" в Петрозаводске
07.02.2020, 14:25
Камера вместо квартиры в Испании

Аналитика

Сегодня 17:15
Обществоведение
Пиндуши взбунтовались против открытия мусоросортировки
Жители карельского поселка не вписались в "мусорные" планы республиканских властей.
Конституционные поправки: "Давай сделаем это по-быстрому" 24
12.02.2020 16:20
Индексация в 21 рубль как благодать 7
11.02.2020 17:47
Камера вместо квартиры в Испании 12
07.02.2020 14:25
Борьба с чумой XXI века по-карельски
07.02.2020 12:00
Вся аналитика

Чтиво

13.02.2020 11:35
Без политики
"Костная клиника": в очередь за пиявками
Сегодня разнообразие методик лечения таково, что мы ничему не удивляемся.
"Мамы и монстрики": новинки 2020 года
11.02.2020 14:51
"Прошлое, которое у нас было, живо и работает до сих пор" 5
06.02.2020 14:54
архив чтиво

Медиа

"Политика.Реут": Олег Реут о коррупции в Карелии
12.02.2020 12:17
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»