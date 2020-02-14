Наемный работник украл у петрозаводчанки три лопаты и бензопилы

В полицию с заявлением о краже Прионежского района обратилась женщина, сообщили в МВД Карелии.

Ущерб от действий злоумышленника составил 45 тысяч рублей.

В начале января жительница Петрозаводска наняла нескольких мужчин для выполнения порубочных работ. Она предоставила им жилье в поселке Прионежского района и инструменты. Однако вместо выполнения услуг нанятые работники злоупотребляли алкоголем, забыв о своих обязанностях. Один из украл три бензопилы и три лопаты.

Сотрудники полиции установили подозреваемого – 35-летнего жителя района.



Возбуждено уголовное дело.

Ранее житель Карелии украл бензопилу у собутыльника.