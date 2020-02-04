Житель Карелии украл бензопилу у собутыльника

В полицию Беломорского района с заявлением о краже обратился житель одного из поселков, сообщили в МВД Карелии.

Из дома жителя Карелии украли бензопилу. Мужчина оценил ущерб в 11 тысяч рублей.

Оперативники установили, что накануне к нему в гости заходил один из приятелей, мужчины распивали спиртное.

Через несколько дней пила была обнаружена на окраине села. 49-летний мужчина пояснил, что специально отнес похищенное имущество подальше, чтобы отвезти от себя подозрение.



Злоумышленник собирался разобрать пилу на запчасти и использовать их для ремонта своего инструмента.

Ранее житель Кемского района украл у рыбаков бензопилы.