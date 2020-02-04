Житель Карелии украл бензопилу у собутыльника

В полицию Беломорского района с заявлением о краже обратился житель одного из поселков, сообщили в МВД Карелии.
Из дома жителя Карелии украли бензопилу. Мужчина оценил ущерб в 11 тысяч рублей.
Оперативники установили, что накануне к нему в гости заходил один из приятелей, мужчины распивали спиртное.
Через несколько дней пила была обнаружена на окраине села. 49-летний мужчина пояснил, что специально отнес похищенное имущество подальше, чтобы отвезти от себя подозрение.
Злоумышленник собирался разобрать пилу на запчасти и использовать их для ремонта своего инструмента.
Ранее житель Кемского района украл у рыбаков бензопилы.
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