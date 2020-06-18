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Петрозаводчанка выложила объявление в Интернет и осталась без денег

Новости. Криминал
13:11, 18 Июня 2020
фото: © Fotolia/ olgavolodina
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В полицию Сортавальского района обратилась 30-летняя горожанка, сообщили в МВД Карелии.

С ее банковской карты исчезли деньги.

Как выяснилось, женщина разместила на одном из сайтов объявление о продаже фотоаппарата за 12 тысяч рублей. С ней связался мужчина, который захотел приобрести товар. Он сообщил, что готов заплатить всю сумму сразу, попросил продавца назвать реквизиты карты, а затем продиктовать код из смс-сообщения. После этого связь с собеседником прервалась.

Проводится проверка.

Полиция Карелии напоминает: никому не давайте данные карты и не сообщайте коды из смс-сообщений, не переходите по ссылкам и не открывайте файлы, которые присылают незнакомые люди.

Ранее петрозаводчанин остался без барбекю из-за общения с мошенником.

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Комментарии

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Тима
2020-06-18 13:58:53
Жалко таких, честно,но хорошо хоть не круто опустили, теперь будет знать что это Раша, тут надо держать ухо ....
кир
2020-06-18 13:40:22
Как можно жить с такой бабой? Или она не замужем?
Гость
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