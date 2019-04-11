Петрозаводчанка заплатила 3 тысячи рублей за непристегнутого ребенка

Нарушительницу остановили в рамках рейда по контролю за соблюдением водителями транспортных средств правил перевозки детей, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Утром 10 апреля у Университетского лицея проходило профилактическое мероприятие "Юный пассажир" по контролю за соблюдением водителями транспортных средств правил перевозки детей.

Автоинспекторы контролировали соблюдение ПДД водителями при перевозке несовершеннолетних. В ходе мероприятия сотрудниками ДПС пресечено одно нарушение правил перевозки детей: первоклассник с рюкзаком за спиной перевозился на заднем сиденье, ремнем безопасности пристегнут не был. Мама-водитель привлечена к административной ответственности за нарушение ПДД. Штраф за данное нарушение составляет 3 тысячи рублей.

Госавтоинспекция призывает водителей более ответственно относиться к безопасности детей – пассажиров.

В 2019 году в Петрозаводске уже 4 ребенка пострадали в качестве пассажиров личного транспорта.