Петрозаводчанке грозит 20 лет колонии за попытку заработать на наркотиках

Жительница Петрозаводска предстанет перед судом за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что 27-летняя горожанка с ноября 2019 года по март 2020 года покушалась на незаконный сбыт наркотиков через Интернет в составе организованной группы.

Нарушительнице грозит до 20 лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено в Петрозаводский городской суд.

Ранее житель Петрозаводска получил 4,5 года колонии за сбыт наркотиков через Интерне.