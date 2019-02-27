Петрозаводчанку приговорили к обязательным работам за ложный донос на сожителя

Женщина заявила, что сожитель украл у нее золотое кольцо, сообщили в Петрозаводском городском суде.

В октябре 2017 года жительница Петрозаводска обратилась в отдел полиции с заявлением о совершении сожителем кражи золотого кольца стоимостью 5990 рублей.

В ходе проведенной проверки информация не подтвердилась.

За заведомо ложный донос о совершении в отношении нее преступления женщину приговорили к 150 часам обязательных работ.

Приговор в законную силу не вступил.