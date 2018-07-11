Комфортную среду в Петрозаводске создадут за восемь миллионов рублей

Определены подрядчики, которые будут выполнять работы по проекту "Комфортная городская среда", сообщили в администрации Петрозаводска.

Состоялись аукционы по выбору компаний, которые займутся благоустройством трех общественных территорий.

По информации управления благоустройства и экологии администрации, реализацией проекта в парке имени 50-летия пионерской организации будет заниматься ООО "Мир ДЕТЯМ". Стоимость контракта составила 3,8 млн. рублей. Аллею дружбы на улице Нойбранденбургской будет благоустраивать ИП Мосоян Р.С. В ходе торгов цена контракта была снижена на 25% - до 3 млн. рублей.

Первый этап благоустройства лыжной трассы "Фонтаны" - установка наружных сетей электроснабжения. Эти работы будет вести ООО "Строительный трест №4". Стоимость контракта – 1,5 млн. рублей. После завершения работ по электрике будет вестись планировка территории.

Все работы начнутся в ближайшее время. Завершиться они должны осенью. Сэкономленные в ходе аукционов средства будут расходоваться на эти же объекты.

В мэрии напоминают, что проекты по обустройству парка имени 50-летия пионерской организации, аллеи Дружбы и лыжной трассы "Фонтаны" выбраны жителями города 18 марта этого года в ходе рейтингового голосования по программе "Формирование комфортной городской среды". В течение четырех лет в рамках программы предусматривается благоустройство еще двенадцати общедоступных мест Петрозаводска.