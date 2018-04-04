Петрозаводск готовится отметить годовщину присвоения звания "Город воинской славы"

В мэрии сообщили, какие мероприятия пройдут в карельской столице в честь трехлетия с момента присвоения почетного звания "Город воинской славы".

Напомним, 6 апреля 2015 года президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении Петрозаводску почетного звания "Город воинской славы". Такого статуса столица Карелии удостоена за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества.

"В честь этого события в апреле в Петрозаводске пройдет множество тематических мероприятий, - сообщает администрация города. – Так, 6 апреля в 11 часов состоится церемония возложения цветов к Братской могиле и могиле Неизвестного солдата с Вечным огнем. В учреждениях культуры пройдут беседы, лекции, тематические вечера, откроются выставки, приуроченные к этому событию. А в Соломенном запланирован митинг-концерт "Мужество, стойкость и героизм".

Полный план мероприятий опубликован на сайте управления культуры.

Отметим, что стела, которая традиционно устанавливается в городах воинской славы, в Петрозаводске за эти три года так и не появилась. Власти ссылаются на финансовые трудности. Кроме того, разделилось мнение чиновников и общественности относительно того, где должен быть установлен монумент.