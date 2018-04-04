Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
18:40, 04 Апреля 2018

Петрозаводск готовится отметить годовщину присвоения звания "Город воинской славы"


По теме

Дмитрий Певцов откровенно рассказал о сыне, который погиб в 22 года
04.04.18 19:10
Четыре незаконных полигона для свалки строймусора перестали работать в Петрозаводске
04.04.18 17:40
Президент подписал закон о допустимой норме содержания алкоголя в крови водителя
04.04.18 16:51
Все новости
Загрузка...

В мэрии сообщили, какие мероприятия пройдут в карельской столице в честь трехлетия с момента присвоения почетного звания "Город воинской славы".

Напомним, 6 апреля 2015 года президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении Петрозаводску почетного звания "Город воинской славы". Такого статуса столица Карелии удостоена за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества. 

"В честь этого события в апреле в Петрозаводске пройдет множество тематических мероприятий, - сообщает администрация города. – Так, 6 апреля в 11 часов состоится церемония возложения цветов к Братской могиле и могиле Неизвестного солдата с Вечным огнем. В учреждениях культуры пройдут беседы, лекции, тематические вечера, откроются выставки, приуроченные к этому событию. А в Соломенном запланирован митинг-концерт "Мужество, стойкость и героизм". 

Полный план мероприятий опубликован на сайте управления культуры.

Отметим, что стела, которая традиционно устанавливается в городах воинской славы, в Петрозаводске за эти три года так и не появилась. Власти ссылаются на финансовые трудности. Кроме того, разделилось мнение чиновников и общественности относительно того, где должен быть установлен монумент.  

По теме

Дмитрий Певцов откровенно рассказал о сыне, который погиб в 22 года
04.04.18 19:10
Четыре незаконных полигона для свалки строймусора перестали работать в Петрозаводске
04.04.18 17:40
Президент подписал закон о допустимой норме содержания алкоголя в крови водителя
04.04.18 16:51
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.03.2018, 10:31
"Пошла за счастьем…"
28.03.2018, 11:44
"К сожалению, она не дожила до завтрашнего дня"
28.03.2018, 16:05
Под Петрозаводском появится новый спортивно-развлекательный комплекс
01.04.2018, 15:36
ФОТО: На Лесном проспекте перевернулся грузовик, перевозивший камень
30.03.2018, 10:06
Жители Карелии ускоренными темпами уезжают из республики
29.03.2018, 10:19
Левин и его ружья

Аналитика

Сегодня 14:05
Политкухня
Руководитель "со стройки"
О работе Петросовета и мэрии в 1990-е годы вспоминает Сергей Катанандов.
Под Петрозаводском появится новый спортивно-развлекательный комплекс 9
28.03.2018 16:05
Жители Карелии скорбят вместе с Кемерово 3
28.03.2018 12:47
"Герой – это не я" 8
28.03.2018 10:32
О перспективах карельской оппозиции 15
27.03.2018 13:09
Вся аналитика

Чтиво

02.04.2018 11:57
Без политики
ОРЭС: электроснабжение будет надежным и бесперебойным
Два года назад на карте "малой энергетики" России появилась новая частная компания – Объединенные региональные электрические сети (ООО "ОРЭС").
"Хотел бы снять "Любовь и голуби", но рука тянется к пистолету и крови"
02.04.2018 09:30
"Орать-то мы все умеем, а молчать рядом – это дороже всего" 16
30.03.2018 10:23
Костомукшанин Кручинин намерен взять Казань
29.03.2018 10:56
архив чтиво

Медиа

«Ваше право» на ТНТ-Онего
Сегодня 10:12
все фото и видео

Опрос

Почему в Петрозаводске асфальт сходит с дорог вместе со снегом?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»