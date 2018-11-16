Петрозаводск лишится полмиллиарда рублей

Власти Петрозаводска познакомили депутатов Петросовета с "очень напряженным" бюджетом 2019 года, согласно которому город недополучит полмиллиарда рублей.

"По моему мнению, на сегодняшний день будет недополучено из тех цифр, которые мы видим, 532 млн 919 тысяч 800 рублей… Эти деньги выделяются на осуществление нами определенных полномочий. То есть если в прошлом году мы недополучили, если не ошибаюсь, порядка 232 млн рублей – не буду врать, – то в этом году нам пытаются недодать 532 млн рублей из республиканского бюджета", – сказал депутат Валерий Матвеев.

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