Петрозаводск "накроет" мыльными пузырями

В городе состоится флешмоб по массовому запуску мыльных пузырей, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В Петрозаводске в рамках V Детской олимпиады "Маленький чемпион" 16 июня пройдет флешмоб по массовому запуску мыльных пузырей "МыльДаДуй".



Чтобы принять в нем участие, нужно прийти на стадион "Юность" с любым флакончиком мыльных пузырей и ждать команду. В 11.45 со сцены ведущий начнет обратный отсчет, и все участники Детской олимпиады запустят мыльные пузыри из своих флакончиков.

Участие во флешмобе примут и профессиональные пузыристы Петрозаводска Ксения Минина, Юлия Игракова и Елена Евдокимова, которые после массового запуска покажут собравшимся шоу мыльных пузырей.