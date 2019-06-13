Петрозаводск "накроет" мыльными пузырями

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В городе состоится флешмоб по массовому запуску мыльных пузырей, сообщили в мэрии Петрозаводска.
В Петрозаводске в рамках V Детской олимпиады "Маленький чемпион" 16 июня пройдет флешмоб по массовому запуску мыльных пузырей "МыльДаДуй".
Чтобы принять в нем участие, нужно прийти на стадион "Юность" с любым флакончиком мыльных пузырей и ждать команду. В 11.45 со сцены ведущий начнет обратный отсчет, и все участники Детской олимпиады запустят мыльные пузыри из своих флакончиков.
Участие во флешмобе примут и профессиональные пузыристы Петрозаводска Ксения Минина, Юлия Игракова и Елена Евдокимова, которые после массового запуска покажут собравшимся шоу мыльных пузырей.
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