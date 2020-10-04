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Петрозаводск, несмотря на "северные" зарплаты, имеет низкий рейтинг среди российских городов

Новости. Общество
09:49, 05 Октября 2020
фото: ИТАР-ТАСС/ Александра Мудрац
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Уровень жизни жителей Петрозаводска, несмотря на "северные" зарплаты, не превышает среднероссийский показатель из-за высоких цен.

Это следует из результатов рейтинга российских городов по уровню зарплат, составленного агентством РИА Новости.

Составители рейтинга рассчитали соотношение средних зарплат и стоимости стандартного потребительского набора в 100 самых крупных городах России. В среднем жители такого города ежемесячно зарабатывают сумму примерно в два раза перекрывающую стандартные средние потребительские расходы.

Как обстоит ситуация в Петрозаводске, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-10-05 12:28:46
Северные уже давно в Карелии имеют формальный размер, как и средняя зарплата в 45 тыс. руб. ,посчитанная не понятно как, в то время как основная часть жителей региона не получают более 25 тыс. руб. Никакого ощущения нет от того, что ты проживаешь с районе , приравненном к Северу.
Горожанин
2020-10-05 11:40:50
Какие "северные"? Их фактически давно уже нет....
User
2020-10-05 10:20:10
У большинства населения северные надбавки нивелируются низкими окладами. В результате зарплата выходит ниже, чем в регионах, где нет северных надбавок.
карел
2020-10-05 10:19:02
Люди живут хреноватенько , несмотря на северные , за то высшие чинуши офигенно живут и ни хрена не делают .
Гость
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