Петрозаводск, несмотря на "северные" зарплаты, имеет низкий рейтинг среди российских городов

Уровень жизни жителей Петрозаводска, несмотря на "северные" зарплаты, не превышает среднероссийский показатель из-за высоких цен.

Это следует из результатов рейтинга российских городов по уровню зарплат, составленного агентством РИА Новости.

Составители рейтинга рассчитали соотношение средних зарплат и стоимости стандартного потребительского набора в 100 самых крупных городах России. В среднем жители такого города ежемесячно зарабатывают сумму примерно в два раза перекрывающую стандартные средние потребительские расходы.

Как обстоит ситуация в Петрозаводске, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".