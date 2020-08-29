Петрозаводск очищают от старых остановок

ООО "Техрент" оказывает содействие в подготовке мест для установки новых павильонов ожидания общественного транспорта, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Старые остановочные пункты подрядчик демонтирует. Пришедшие в негодность отправятся на утилизацию. Те, что ещё можно использовать в дальнейшем, будут отремонтированы и установлены в необорудованных местах остановки городского транспорта.

Также "Техрент" ведёт ямочный ремонт с применением струйно-инъекционной технологии на улицах Дзержинского и Вольной. В дальнейшем эти работы организуют и в других районах города.