В Петрозаводске станцуют хоровод мира

В честь праздника в столице Карелии проводится масштабная городская акция, которая завершится 15 августа большим хороводом традиций на набережной Онежского озера, сообщили в администрации Петрозаводска.

Ежегодно 9 августа отмечается День коренных народов мира. Многие страны посвящают этой дате массовые народные гуляния с песнями и танцами, концертами и благотворительными акциями. Главная идея торжеств - проявить уважение к богатству культур коренных народов и вкладу, который они внесли в развитие народности всего мира.

В Петрозаводске символом праздника стал карельский танец "крууга". Он был выбран для участия в городской акции "Хороводы традиций в Петрозаводске", которую активно поддержали воспитанники детских садов. Ребята разучили обязательные фигуры старинного танца - круг, полукруг и ход в "ворота", а также "улитку" - и готовы показать всем желающим, как водить круугу.

Городская хороводная акция, стартовавшая 22 июля, завершится 15 августа большим единым хороводом традиций на набережной Онежского озера - в этот день более 120 городов России и 20 стран мира встанут в "Хоровод мира".

Организаторы приглашают всех жителей и гостей столицы Карелии присоединиться к празднованию Международного дня коренных народов. Начало акции – в 17 часов 15 августа в створе проспекта Ленина.