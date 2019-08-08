Петрозаводск потратит более 170 млн рублей на празднование юбилея Карелии

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Куда пойдут деньги на подготовку к празднованию 100-летия Карелии в Петрозаводске.
Правительство Карелии утвердило план мероприятий по подготовке и проведению в Петрозаводске 100-летия республики – на эти цели планируется потратить более 170 млн рублей.
Большая часть финансирования – 160 млн рублей - предоставлена из республиканского бюджета, остальное выделили городские власти.
План включает 20 мероприятий – ремонт объектов инфраструктуры, благоустройство территорий, закупку оборудования для поведения торжеств.
Подробности - на сайте интернет-издания "Вести Карелии".
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