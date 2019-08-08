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Новости. Экономика
11:20, 08 Августа 2019
фото: Администрация Петрозаводского городского округа

Петрозаводск потратит более 170 млн рублей на празднование юбилея Карелии

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Куда пойдут деньги на подготовку к празднованию 100-летия Карелии в Петрозаводске.

Правительство Карелии утвердило план мероприятий по подготовке и проведению в Петрозаводске 100-летия республики – на эти цели планируется потратить более 170 млн рублей.

Большая часть финансирования – 160 млн рублей - предоставлена из республиканского бюджета, остальное выделили городские власти.

План включает 20 мероприятий – ремонт объектов инфраструктуры, благоустройство территорий, закупку оборудования для поведения торжеств.

Подробности - на сайте интернет-издания "Вести Карелии".

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Комментарии

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кир
2019-08-08 11:39:37
Напрасная трата денег. Язычники не могут без этого.
zanoza
2019-08-08 11:31:22
Гулять, так гулять :)
Гость
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