Петрозаводск потратит более 170 млн рублей на празднование юбилея Карелии

Куда пойдут деньги на подготовку к празднованию 100-летия Карелии в Петрозаводске.

Правительство Карелии утвердило план мероприятий по подготовке и проведению в Петрозаводске 100-летия республики – на эти цели планируется потратить более 170 млн рублей.

Большая часть финансирования – 160 млн рублей - предоставлена из республиканского бюджета, остальное выделили городские власти. План включает 20 мероприятий – ремонт объектов инфраструктуры, благоустройство территорий, закупку оборудования для поведения торжеств. Подробности - на сайте интернет-издания "Вести Карелии".