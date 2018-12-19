Петрозаводск получит в собственность Гоголевский мост

Депутаты Петросовета поддержали передачу путепровода городу.

Сессия городского совета Петрозаводска дала 19 декабря согласие на прием в муниципальную собственность путепровода в створе улицы Гоголя, более известного в карельской столице как Гоголевский мост. Его строительство было включено в Федеральную целевую программу развития Карелии до 2020 года, однако обещанное федеральное финансирование возведения путепровода республика получила не из ФЦП, а из средств Росавтодора.

Напомним, стоимость этого объекта оценивается в 1,1 миллиарда рублей. Из них 990 миллионов были выделены из федерального бюджета, а оставшиеся 110 миллионов – из республиканского. Сейчас Гоголевский мост находится в региональной собственности.