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Новости. Экономика
16:07, 19 Декабря 2018
фото: Валерий Поташов

Петрозаводск получит в собственность Гоголевский мост

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Депутаты Петросовета поддержали передачу путепровода городу.

Сессия городского совета Петрозаводска дала 19 декабря согласие на прием в муниципальную собственность путепровода в створе улицы Гоголя, более известного в карельской столице как Гоголевский мост. Его строительство было включено в Федеральную целевую программу развития Карелии до 2020 года, однако обещанное федеральное финансирование возведения путепровода республика получила не из ФЦП, а из средств Росавтодора.

Напомним, стоимость этого объекта оценивается в 1,1 миллиарда рублей. Из них 990 миллионов были выделены из федерального бюджета, а оставшиеся 110 миллионов – из республиканского. Сейчас Гоголевский мост находится в региональной собственности.  

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Комментарии

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redblack
2018-12-19 16:52:16
Фсе, не будет никакого расширения до четырех полос.
Изя
2018-12-19 16:20:02
Это просто "щасе " какое то , а не подарок. Чепику спасибо .
А он петрозаводчанам нужен ? ....вот и я так думаю .
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