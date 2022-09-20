В Петрозаводске депутаты рассмотрят вопрос о передаче детского лагеря «Старт» в федеральную собственность

Вопрос о передаче детского лагеря «Старт» в федеральную собственность находится в повестке внеочередной сессии Петрозаводского городского совета.

Депутаты горсовета рассмотрят проект о передаче оздоровительного лагеря «Старт», расположенного в селе Кончезеро, из муниципальной собственности в федеральную. Парламентарии обсудят этот вопрос на внеочередной сессии горсовета, которая состоится в четверг, 13 октября.

Как указано в документации, лагерь построен в 1961–1964 годы. Участок и расположенные на нем 14 зданий являются муниципальной собственностью Петрозаводского городского округа. Сейчас объекты находятся в пользовании у Государственного училища олимпийского резерва в Кондопоге.

Имущество лагеря предлагается передать в федеральную собственность с последующим закреплением за училищем олимпийского резерва.

Ранее сообщалось, что детский лагерь «Старт» будет передан в федеральную собственность, потому что у властей Петрозаводска нет денег на его ремонт.