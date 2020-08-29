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Петрозаводск попал в эфир шоу на телеканале "Пятница" (ВИДЕО)

Новости. Общество
10:58, 30 Августа 2020
фото: © Кадр из видео/ телеканал "Пятница"/ "Пятница News"
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На шоу "Пятница News" 21 августа показали Петрозаводск.

Ведущая "Пятницы News" Ольга Благодарская (Роева) рассказала о путешествиях на удаленке и передала слово Мирославу, который провел экскурсию по северному городу Петрозаводску.

Мирослав побывал на отреставрированном железнодорожном вокзале, на набережной города, на урочище Чертов стул. Корреспондент оценил недавно установленный на набережной Онежского озера арт-объект "Карельские фишки", прошептал желание дереву, полюбовался памятником Петру I и каменным лабиринтом.

Напомним,  летом этого года в Карелии побывало много звезд российского шоу-бизнеса: Регина Тодоренко, Тимур Родригез, Сергей Жуков, фигуристка Татьяна Навка, актрисы Юлия Меньшова и Марина Александрова и другие.

Карелия вошла в топ разных рейтингов по привлечению туристов.

 

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