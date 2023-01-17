Петрозаводск попал в топ-10 популярных направлений для отдыха в феврале

Российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru выяснил, куда поедут туристы на праздничные дни в феврале и во сколько им это обойдется.

Tvil.ru изучил заявки туристов на февраль и составил топ-10 популярных направлений для отдыха. На первое место в рейтинге вышел Санкт-Петербург с 14% от всех броней. На втором месте оказался Сочи, а на третьем — Калининград (12% и 5% от всех бронирований соответственно), рассказали в пресс-службе сервиса бронирования.

В пятерку лидеров попали Казань и Москва. Петрозаводск замыкает 10-ку популярных направлений для отдыха в длинные выходные в феврале, уступая Архызу, Минску, Туле и Мурманску.

Дороже всего обойдется отдых в Карачеево-Черкесии (Архыз), где за сутки придется заплатить в среднем 10149 рублей. Самый дешевый отдых в Калининграде — 2248 рублей. В Петрозаводске остановиться на сутки в среднем стоит 2767 рублей.

Напомним, следующие длинные выходные ждут нас в феврале — отдыхать предстоит с 23 по 26 февраля включительно. Затем «праздничная четырехдневка» будет только весной — с 6 по 9 мая 2023 года включительно.