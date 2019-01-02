Петрозаводск прибрали после новогодней ночи

Глава карельской столицы Ирина Мирошник поручила усилить работу коммунальным службам, сообщает мэрия Петрозаводска

На площади Кирова последствия массового гуляния собрано четыре 60-литровых мешка мусора. Мирошник поручила комитету ЖКХ контролировать уборку возле городских ёлок на протяжении всех праздничных дней.

Кроме того, на улицах Петрозаводска работают несколько звеньев комбинированных дорожных машин. На тротуарах работают трактора и "ручники".