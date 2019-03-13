Петрозаводск присоединится к фестивалю "Крымская весна"

В столице Карелии запланированы мероприятия, посвященные воссоединению Крыма и России.

В Петрозаводске состоится фестиваль "Крымская весна", приуроченный к пятилетию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. В столице Карелии пройдут литературные, культурно-познавательные, музыкальные, художественные и кинематографические мероприятия.

Жители Республики Карелия также могут принять участие в онлайн-конкурсе "Хочу увидеть Крым". Для этого необходимо выложить у себя на странице в социальной сети "ВКонтакте" пост на тему "Почему я хочу поехать в Крым". Победитель конкурса получит сертификат на сумму 60 тысяч рублей на поездку в Крым. Подробности участия в конкурсе здесь.

Центральным событием фестиваля "Крымская весна" в Петрозаводске станет концерт, который состоится 18 марта на ул. Красной, 8. Организаторы приготовили для гостей праздничного гуляния интерактивные игры, крымские товары, сувениры и угощения: чай, выпечку, лаванду, мёд, косметику, кожгалантерею и многое другое. В программе финального концерта фестиваля "Крымская весна" выступления танцевальных и вокальных коллективов столицы Карелии. Имя победителя онлайн-конкурса "Хочу увидеть Крым" будет объявлено в ходе концертной программы.