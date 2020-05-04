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Петрозаводск продолжают украшать к Дню Победы (ФОТО)

Новости. Общество
11:36, 05 Мая 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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Подрядчик продолжает украшать карельскую столицу к 9 мая.

На улицах и общественных территориях устанавливаются консоли с праздничной символикой, флаги и декоративные конструкции, развешиваются гирлянды.

Монтаж украшений идет в разных районах города. Всего на улицах Петрозаводска появится более 150 декоративных консолей, более сотни флагов, флажковые гирлянды и прочие конструкции.

Ранее фотокорреспондент "Столицы на Онего" запечатлел на видео и фото, как столицу Карелии украшают к 75-й годовщине Победы.
 

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