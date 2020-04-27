Петрозаводск украшают к 9 Мая (ФОТО и ВИДЕО)

Флаги и праздничные растяжки развешивают рабочие по Петрозаводску к Дню Победы.

Фотокорреспондент "Столицы на Онего" запечатлел на видео и фото, как столицу Карелии украшают к 75-й годовщине Победы.

Тематические консоли и праздничные флажки в виде растяжек повесили рабочие на улицах Петрозаводска, несмотря на то, что в связи с коронавирусом проведение всех праздничных мероприятий находятся под большим вопросом.

Напомним, на совещании с членами Совета безопасности президент России Владимир Путин заявил, что Парад Победы и шествие "Бессмертного полка" 9 мая не состоятся из-за пандемии коронавируса.