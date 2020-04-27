890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Пожилой мужчина скончался в БСМП Петрозаводска после автонаезда 1
Сегодня 09:08
В Карелии новым заболевшим Covid-19 оказался малыш из ранее выявленной группы массового заражения
Сегодня 10:20
В Петрозаводске жених и невеста сделали для свадьбы кольца из карельской березы (ВИДЕО) 1
Сегодня 06:40
Мертвый инвалид-колясочник обнаружен ночью в Петрозаводске 1
Сегодня 11:38
Новостройки на месте "деревяшек" должны преобразить расширенный центр Петрозаводска 15
Сегодня 11:55
Строительные гипермаркеты ЦСК начинают свою работу с 28 апреля 4
27.04.2020 19:00

Петрозаводск украшают к 9 Мая (ФОТО и ВИДЕО)

Новости. Общество
16:17, 28 Апреля 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
Загрузка...

Флаги и праздничные растяжки развешивают рабочие по Петрозаводску к Дню Победы.

Фотокорреспондент "Столицы на Онего" запечатлел на видео и фото, как столицу Карелии украшают к 75-й годовщине Победы.

Тематические консоли и праздничные флажки в виде растяжек повесили рабочие на улицах Петрозаводска, несмотря на то, что в связи с коронавирусом проведение всех праздничных мероприятий находятся под большим  вопросом.

 

 

Напомним, на совещании с членами Совета безопасности президент России Владимир Путин заявил, что Парад Победы и шествие "Бессмертного полка" 9 мая не состоятся из-за пандемии коронавируса. 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-04-28 18:14:39
Вирус научит жить и отменит праздники.
Juniper59
2020-04-28 17:46:05
Для кого показуха? За чей счёт - спрашивать не нужно, это очевидно. Но вот для кого?..
User
2020-04-28 18:17:34
Juniper59, для отчетности.
VladPTZ
2020-04-28 17:00:49
Не понятно зачем и для кого украшают если все находятся под домашним арестом. Осваивают деньги.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.04.2020, 11:47
Запутавшемуся на дороге в Карелии водителю фуры грозит лишение прав
25.04.2020, 10:49
В Карелии очаги COVID-19 выявлены в девяти семьях
26.04.2020, 09:11
За сутки в Карелии у 12 человек выявили коронавирус
27.04.2020, 09:45
Шесть новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Карелии
24.04.2020, 08:55
Парфенчиков продлил ограничительные меры в Карелии из-за коронавируса
25.04.2020, 08:54
В Карелии у 11-летнего ребенка обнаружен коронавирус

Аналитика

Сегодня 10:03
Обществоведение
Главврач Кондопожской ЦРБ: "Мы находимся в состоянии повышенной готовности" 2
Главный врач Кондопожской ЦРБ Людмила Егорова рассказала о работе больницы и помощи от Кондопожского ЦБК в период пандемии коронавируса.
"Ничего больше не просим от этого государства!" 13
27.04.2020 12:55
Под прикрытием эпидемии 8
23.04.2020 14:05
Геннадий Боднарчук: "Ставку ЕНВД для малого и среднего бизнеса Петрозаводска необходимо снизить в два раза" 4
22.04.2020 16:37
Красивая жизнь Кайдалова 14
22.04.2020 11:37
Вся аналитика

Чтиво

23.04.2020 10:25
Без политики
Защити себя от обстоятельств
В условиях весны нынешнего года как никогда актуальным стало слово "защита": защита здоровья, финансовая защита, наконец, защита от активизировавшихся мошенников.
Эхо Сандармоха? 14
21.04.2020 16:07
Какие практики и инструменты помогут пережить режим ограничений 1
20.04.2020 12:25
архив чтиво

Медиа

Александро-Невский собор в период пандемии коронавируса
13.04.2020 10:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»