Петрозаводск простился с погибшим в ходе спецоперации на Украине добровольцем

В столице Карелии похоронили сержанта Сергея Евстифеева, который отправился добровольцем на спецоперацию на Украину и погиб.

Петрозаводчане 2 сентября простились с сержантом Сергеем Евстифеевым. О похоронах добровольца, который отправился на специальную военную операцию на Украину весной этого года, сообщил глава Петрозаводска Владимир Любарский.

«Сергей Сергеевич принадлежал всей Карелии: родился в Сумском Посаде Беломорского района, учился в одной из школ Сортавалы, жил в Петрозаводске… Он отдал свою жизнь за нашу страну, за то, чтобы могли жить мы и наши дети. Горожане будут помнить его воинский подвиг», — пишет мэр города.

По словам главы Петрозаводска, сегодня в Ялгубе проводили в последний путь еще одного добровольца, петрозаводчанина — рядового Алексея Саватькина. Он также принимал участие в спецоперации на Украине.

Ранее сообщалось, еще четверо жителей Карелии погибли в ходе спецоперации на Украине.