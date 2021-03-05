Петрозаводск простится с поэтом Маратом Тарасовым 10 марта

Прощание с народным писателем Карелии состоится в траурном зале на улице Вольная, сообщили в Минкульте республики.

"Прощание с поэтом Маратом Васильевичем Тарасовым состоится 10 марта с 11 до 12 часов в траурном зале на ул. Вольная, 4", - говорится в сообщении министерства.

Напомним, заслуженного работника культуры Российской Федерации Марата Тарасова не стало 4 марта. Народный писатель Карелии умер на 91-м году жизни. Марат Васильевич был ярким представителем поколения поэтов-"шестидесятников". Поэт оставил после себя десятки книг стихов, публикаций в журналах, поэтических переводов.