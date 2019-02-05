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Новости. Общество
08:20, 05 Февраля 2019
фото: Администрация Петрозаводска

Петрозаводск сегодня простится со своим почетным гражданином Николаем Тропниковым

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Участник Великой Отечественной войны, капитан 1-го ранга Николай Степанович Тропников ушел из жизни в возрасте 92 лет.

Известного петрозаводчанина, заместителя председателя Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов города не стало 2 февраля.

Николай Степанович родился 22 августа 1926 года в Архангельской области. В годы Великой Отечественной войны с 17 лет воевал на Северном флоте. Награжден орденом Отечественной войны II степени, 34-мя медалями. Участвовал в освобождении советского Заполярья от фашистских захватчиков и за проявленные боевые качества удостоился боевой медали "За отвагу".

После войны проходил военную службу на Порт-Артурской военно-морской базе, был включен в спецотряд по оказанию помощи КНР в восстановлении и организации ВМФ. Награжден тремя правительственными наградами КНР. С 1955 по 1972 годы служил на Балтийском и Северном флотах.

С 1990 года Николай Степанович принимал активное участие в ветеранском движении города. В 2002 году по его инициативе создана общественная организация "Союз ветеранов Военно-Морского флота города Петрозаводска", рассказали в администрации города.

Прощание с Николаем Степановичем состоится сегодня, 5 февраля, в Траурном зале на улице Вольная, 4 с 11.00 до 12.00.

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