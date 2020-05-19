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Петрозаводск свяжут с Финляндией и Норвегией новые железнодорожные и автомобильные маршруты

Новости. Экономика
11:47, 20 Мая 2020
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Страны Баренцева Евро-Арктического региона согласовали проект совместного транспортного плана.

Столицу Карелии свяжут с Финляндией и Норвегией новые железнодорожные и автомобильные маршруты. Они вошли в проект совместного транспортного плана, который согласован странами Баренцева Евро-Арктического региона.

Как сообщили в министерстве транспорта России, проект плана содержит предложения о развитии автодорожной, железнодорожной, морской и воздушной транспортной сети, описывает 16 трансграничных маршрутов на севере Европы и предлагает меры по их развитию. В Карелии этим проектом предусмотрено создание двух новых железнодорожных и автомобильных маршрута: Петрозаводск – Мурманск – Киркенес (Норвегия) и Каяни (Финляндия) – Петрозаводск.  

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-05-20 13:26:48
Гостям из южных регионов очень понравится. Койра будет им чемоданы таскать и ботинки чистить.
Koira
2020-05-20 13:22:53
Портянок - нищебродов в Финляндию не пускать
Fit G
2020-05-20 12:09:21
Что-то любители финского сыра притихли или жуют втихаря под одеялом? Аль Российский по вкусу пришелся? Где протестуны?
кир
2020-05-20 12:21:03
Поташова ещё не выпустили в Баренц-регион расслабиться и воспеть прелести тамошней жизни. :)
Гость
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