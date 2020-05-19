Петрозаводск свяжут с Финляндией и Норвегией новые железнодорожные и автомобильные маршруты

Страны Баренцева Евро-Арктического региона согласовали проект совместного транспортного плана.

Столицу Карелии свяжут с Финляндией и Норвегией новые железнодорожные и автомобильные маршруты. Они вошли в проект совместного транспортного плана, который согласован странами Баренцева Евро-Арктического региона.

Как сообщили в министерстве транспорта России, проект плана содержит предложения о развитии автодорожной, железнодорожной, морской и воздушной транспортной сети, описывает 16 трансграничных маршрутов на севере Европы и предлагает меры по их развитию. В Карелии этим проектом предусмотрено создание двух новых железнодорожных и автомобильных маршрута: Петрозаводск – Мурманск – Киркенес (Норвегия) и Каяни (Финляндия) – Петрозаводск.