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Петрозаводск украсят цветами к 9 мая

Новости. Общество
15:09, 06 Мая 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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В преддверии праздника растения появятся на клумбах в знаковых местах города, сообщил в администрации Петрозаводска.

Городской комбинат благоустройства сажает цветы в карельской столице ко Дню Победы. Клумбы перекапывают и готовят к озеленению. Подрядчик уже начал сажать цветы в центре Петрозаводска.

К 9 мая работы будут завершены на клумбах у мемориального комплекса "Вечный огонь Славы и Могила Неизвестного солдата", Галереи городов-побратимов, на Студенческом и бульваре Победы, а также в сквере Маршала Жукова. Композиции составят из разноцветных виол.

Всего в Петрозаводске в 2020 году планируется высадка 300 тысяч цветов, а также четырёх тысяч многолетних растений.

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Комментарии

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zanoza
2020-05-06 17:00:03
Ещё холода будут,замёрзнут цветочки.
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