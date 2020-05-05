Петрозаводск украсят цветами к 9 мая

В преддверии праздника растения появятся на клумбах в знаковых местах города, сообщил в администрации Петрозаводска.

Городской комбинат благоустройства сажает цветы в карельской столице ко Дню Победы. Клумбы перекапывают и готовят к озеленению. Подрядчик уже начал сажать цветы в центре Петрозаводска.













К 9 мая работы будут завершены на клумбах у мемориального комплекса "Вечный огонь Славы и Могила Неизвестного солдата", Галереи городов-побратимов, на Студенческом и бульваре Победы, а также в сквере Маршала Жукова. Композиции составят из разноцветных виол.

Всего в Петрозаводске в 2020 году планируется высадка 300 тысяч цветов, а также четырёх тысяч многолетних растений.