Петрозаводск вошел в десятку популярных городов для командировок

Карельская столица включена в список городов, которые чаще всего выбирают для командировок в 2021 году.

Сервис бронирования жилья "Tvil.ru" включил Петрозаводск в десятку городов, куда люди чаще всего ездят в командировки в 2021 году.

Петрозаводск оказался на седьмом месте в рейтинге, который был составлен на основании данных бронирований жилья туристами в текущем году.

"Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась. Жизнь в городах начала восстанавливаться после продолжительного локдауна. Люди стали чаще бронировать жильё для командировок в городах России. Самыми популярными городами для командировок в 2021 году стали: Симферополь (17%), Санкт-Петербург (16%), Красноярск (7%), Краснодар (6%), Воронеж (6%), Челябинск (5%), Петрозаводск (5%), Омск (4%), Саратов (4%) и Сургут (3%). Туристы в основном ездят в командировки в составе 1-2 человека. Они бронируют чаще отели - 70,90% и квартиры - 23,84%, реже дома - 4,64%. По статистике TVIL.RU, туристы бронируют жильё для командировок от 1 до 6 ночей и тратят от 950 рублей до 1,9 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего остановиться в командировке в Челябинске, дороже – в Симферополе", - говорится в сообщении составителей рейтинга.

Ранее сообщалось, что Петрозаводск попал в десятку популярных городов для женского туризма.