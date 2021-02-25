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Петрозаводск вошел в десятку популярных городов для командировок

Новости. Общество
11:40, 26 Февраля 2021
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Карельская столица включена в список городов, которые чаще всего выбирают для командировок в 2021 году.

Сервис бронирования жилья "Tvil.ru" включил Петрозаводск в десятку городов, куда люди чаще всего ездят в командировки в 2021 году.

Петрозаводск оказался на седьмом месте в рейтинге, который был составлен на основании данных бронирований жилья туристами в текущем году.

"Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась. Жизнь в городах начала восстанавливаться после продолжительного локдауна. Люди стали чаще бронировать жильё для командировок в городах России. Самыми популярными городами для командировок в 2021 году стали: Симферополь (17%), Санкт-Петербург (16%), Красноярск (7%), Краснодар (6%), Воронеж (6%), Челябинск (5%), Петрозаводск (5%), Омск (4%), Саратов (4%) и Сургут (3%). Туристы в основном ездят в командировки в составе 1-2 человека. Они бронируют чаще отели - 70,90% и квартиры - 23,84%, реже дома - 4,64%. По статистике TVIL.RU, туристы бронируют жильё для командировок от 1 до 6 ночей и тратят от 950 рублей до 1,9 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего остановиться в командировке в Челябинске, дороже – в Симферополе", - говорится в сообщении составителей рейтинга.

Ранее сообщалось, что Петрозаводск попал в десятку популярных городов для женского туризма.

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Комментарии

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Вася
2021-02-26 13:25:46
Да,девки тут ничо и недорого,вот патриоты и едут.
Саныч
2021-02-26 12:24:27
Отправили мужика в командировку в Саратов, но он выбрал Петрозаводск.
Гость
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