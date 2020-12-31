Петрозаводск встал в предпраздничных пробках (ФОТО)

В последний рабочий день года центральные улицы столицы Карелии загружены транспортом.

Как сообщают читатели "Столицы на Онего", в настоящее время ситуация на городских магистралях сложная – автомобилисты стоят в пробках. Из-за несоблюдения дистанции происходят аварии. Так, на перекрестке проспекта Невского и улицы Калинина столкнулись две иномарки.

ГИБДД Петрозаводска предупреждает об ухудшении дорожных условия из-за гололеда.

"Госавтоинспекция Петрозаводска рекомендует водителям быть предельно внимательными и осторожными - избегать совершения резких маневров, соблюдать безопасную дистанцию, отказаться от выполнения резких маневров. выбирайте скоростной режим в соответствии с реальной дорожной обстановкой и метеорологическими условиями. Заблаговременно снижайте скорость перед пешеходным переходом", – говорится в сообщении ведомства.

Ранее фуры застряли на заснеженной дороге в Петрозаводске – образовалась "пробка".