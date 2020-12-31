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Петрозаводск встал в предпраздничных пробках (ФОТО)

Новости. Общество
12:55, 30 Декабря 2020
фото: © читатель "Столицы на Онего"
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В последний рабочий день года центральные улицы столицы Карелии загружены транспортом.

Как сообщают читатели "Столицы на Онего", в настоящее время ситуация на городских магистралях сложная – автомобилисты стоят в пробках. Из-за несоблюдения дистанции происходят аварии. Так, на перекрестке проспекта Невского и улицы Калинина столкнулись две иномарки.

ГИБДД Петрозаводска предупреждает об ухудшении дорожных условия из-за гололеда.

"Госавтоинспекция Петрозаводска рекомендует водителям быть предельно внимательными и осторожными - избегать совершения резких маневров, соблюдать безопасную дистанцию, отказаться от выполнения резких маневров. выбирайте скоростной режим в соответствии с реальной дорожной обстановкой и метеорологическими условиями. Заблаговременно снижайте скорость перед пешеходным переходом", – говорится в сообщении ведомства.

Ранее фуры застряли на заснеженной дороге в Петрозаводске – образовалась "пробка".

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Комментарии

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alsu
2020-12-30 20:05:49
Установленный светофор на Пушкинская - К.Маркса внёс свой вклад в пробку по Пушкинской от пр-та Ленина до площади Кирова. К речному вокзалу ездят а/мобили, но ... 1 в час. Какой смысл преследовался в его установке. Можно было бы ограничиться регулируемым пешеходным переходом.
театральный критик
2020-12-30 15:46:32
В магазинах бабки будут пробки с тележками создавать.
Кир чокнутый
2020-12-30 14:37:52
Ерунда,а не пробки, но лучше пешком,не трепя нервы, а то вдруг влепят в зад? Подарок на Новый год!?!
Копатыч
2020-12-30 14:31:02
Город встал в пробках, а комментаторы к концу года совсем отупели и впали в маразм , пробка-дерево .
Вася
2020-12-30 14:16:52
Значит есть повод спеть задорную песню о радости!
Вася
2020-12-30 13:55:04
В России всерьёз задумываются об отказе от новичка
Да
2020-12-30 13:50:55
древлянкцы едут на трухлянку, трухлянцы на древлянку. по середине петуховкка
Беня
2020-12-30 15:34:24
Да, петуховку знаю, древлянку знаю, трухляку не знаю. Где это?
David
2020-12-30 14:33:29
Да, Больная фантазия наркомана - писать КуКовка с двумя "К". Всю жизнь была Кукова гора и название места -"КуКовка"! Один п.... назвал и пошло-поехало!
кир
2020-12-30 15:31:16
давидка, ты тоже больной как Офф. Уже госпиталь нужен. Сторож из мегаполиса тоже в большие политики рвётся и ноет каждый день.
Врунов
2020-12-30 14:43:26
David, давидишкка :)
Вася
2020-12-30 13:50:19
РАДУЕМСЯ ЗА НАШЕ ОТЕЧЕСТВО! Началось восстановление!
Неравнодушный
2020-12-30 13:32:59
Тебе повезло, ты не такой как все, ты едешь за майонезом на личном авто.
Беня
2020-12-30 15:39:54
Неравнодушный, да мне повезло. Завидовать надо молча :)
Неравнодушный
2020-12-30 23:33:29
Беня, я не могу завидовать молча, у меня не получается. Просто наблюдаю, исследую это пустое, бесцветное прозябание и удивляюсь.
Врунов
2020-12-30 13:07:36
Шастают везде и фоточки в интернетиках выкладывают
Вася
2020-12-30 14:25:21
Врунов, ну так по стопам КГБ и НКВД идем
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