Петрозаводская фирма "СЛОВО" – среди лучших дилеров KIA в мире

Дилерский центр ПКФ "СЛОВО" получил глобальную награду лучший дилер КIA GLOBAL TOP DEALER AWARD в номинации качество обслуживания.

На церемонию вручения, которая состоялась в Москве, собрались представители тридцати различных стран: ЮАР, Австралия, США, Великобритания, Италия, Испания, Португалия, Бразилия, Эквадор и другие. Россию представляли всего два дилерских центра, один из которых – ПКФ "СЛОВО".

Принцип определения победителей таков: победителей выбирают сами клиенты автосалонов KIA, которые оценивают дилерский центр после покупки автомобиля или прохождения сервисного обслуживания. Опрос клиентов дилерского центра KIA ПКФ "СЛОВО" на протяжении длительного времени показывал высокий уровень удовлетворенности клиентов, что и позволило дилерскому центру из Петрозаводска получить награду.

- Такой наградой можно гордиться, особенно если учесть, что в России порядка 180 дилерских центров, - говорит руководитель отдела продаж KIA Владимир Никифоров. – ПКФ "СЛОВО" идет в правильном направлении и стабильно держит высокий уровень: аналогичную награду мы получили в 2015 году.

У KIA несколько секретов успеха: широкий модельный ряд, надежность автомобилей и высокий уровень подготовки персонала. Все сотрудники дилерского центра постоянно обучаются, проходят переподготовку, сдают аттестационные экзамены у специалистов KIA.

Автомобили марки KIA ежегодно получают награды в области качества и надежности. Несколько лет подряд KIA признается лучшим брендом по качеству новых автомобилей массового сегмента по данным авторитетного американского агентства J.D. Power.

Что касается модельного ряда, то он непрерывно обновляется. В 2018 году появился первый автомобиль класса grand tourismo от KIA – Stinger (комфортный автомобиль для поездок на дальние расстояния), вышли обновленные Сeed, Cerato, Optima и Sportage. А 1 марта 2019 года начались продажи нового флагманского седана KIA K900. Это самый роскошный автомобиль в истории марки.

Не случайно автомобили KIA очень популярны в России. По итогам 2018 года автомобили под маркой KIA занимают 1 место по продажам в России среди иностранных автомобильных брендов.

В ПКФ "СЛОВО" для вас представлены не только автомобили марки KIA, а также автомобили LADA, Chevrolet NIVA, УАЗ и Lifan. Ждем вас в Петрозаводске на Лососинском шоссе, 39, телефон 8 (8142) 44-44-00.

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