Петрозаводская ТЭЦ переходит на зимний режим работы

В соответствии с приказом Минстроя Карелии Петрозаводская ТЭЦ ПАО "ТГК-1" 16 сентября начала подачу тепла потребителям Петрозаводска в зоне своей ответственности.

Энергетики вывели оборудование и тепловые сети на необходимые температурные параметры.

"К началу отопительного сезона была проведена масштабная ремонтная кампания на тепловых сетях в районе Верхнего Чапаевского кольца в Петрозаводске, а также оборудовании Петрозаводской ТЭЦ. Благодаря системной работе в предыдущем отопительном сезоне на магистральных тепловых сетях теплоэлектростанции не было зафиксировано ни одного повреждения", – отметил главный инженер филиала "Карельский" ПАО "ТГК-1" Роман Картошкин.

Энергетики обращают внимание потребителей, что подключение к теплу производится поэтапно и занимает несколько дней в связи с необходимостью регулировки внутридомовых систем отопления. Точные сроки зависят от работы коммунальных служб и управляющих компаний.