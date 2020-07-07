Петрозаводская ТЭЦ ПАО "ТГК-1" возобновила подачу горячей воды

С 10.00 утра 8 июля энергетики Петрозаводской ТЭЦ возобновили подачу горячей воды после проведения ремонтных работ на основном и вспомогательном оборудовании.

В период с 24 июня по 7 июля энергетики выполнили ремонты, которые невозможно осуществить на работающем оборудовании, а также заменили участок трубопровода магистральных тепловых сетей в районе верхнего Чапаевского кольца на Лесном проспекте.



Во время останова ТЭЦ специалисты провели диагностику оборудования и тепловых сетей станции, в том числе гидравлические испытания на плотность и прочность трубопроводов. Кроме того, была осуществлена замена технических элементов на двух градирнях станции и отремонтирована дымовая труба.



Проведенные работы позволили повысить надежность работы оборудования Петрозаводской ТЭЦ.



Обращаем внимание, что полное восстановление подачи горячей воды зависит от работы коммунальных служб и управляющих компаний.

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