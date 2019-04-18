Предприятие "Петрозаводские коммунальные системы - Водоканал" награждено знаком отличия

Сергей Степашин оценил успехи предприятия в управлении, модернизации, строительстве объектов коммунальной инфраструктуры.

Торжественная церемония награждения крупнейшего оператора в сфере водоснабжения и водоотведения в Карелии – АО "ПКС-Водоканал" - памятным знаком отличия состоялась 18 апреля.

Знак отличия - табличку "Образцовое предприятие ЖКХ" - предприятию вручили председатель наблюдательного совета Фонда ЖКХ Сергей Степашин, генеральный директор госкорпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Константин Цицин, посетившие Карелию с рабочим визитом, а также глава республики Артур Парфенчиков.

Памятный диплом и знак отличия были вручены АО "ПКС-Водоканал" за выдающиеся успехи в управлении, модернизации, строительстве объектов коммунальной инфраструктуры, внедрение современных энергосберегающих и энергоэффективных технологий.

- Мы, жители Петрозаводска, увидели, как буквально за десятилетие произошло улучшение качества той воды, которая сегодня поступает в наши дома, - сказал в приветственном слове Артур Парфенчиков. – В рамках государственного и частного партнерства была проделана колоссальная работа. И сегодня Петрозаводск получает чистую воду, которая может конкурировать с лучшими примерами на территории России.

- Я искренне верю, что новые проекты еще впереди, качество жизни и городской среды будет только улучшаться, - отметила глава Петрозаводска Ирина Мирошник. – Такая высокая оценка особенно приятна в связи с тем, что из восьми субъектов только наше предприятие было удостоено этой награды.

Работу специалистов "Водоканала" оценил и Сергей Степашин:

- Такая оценка нужна, потому что люди вкладывают свою душу, свой труд. Вручая этот знак, я хочу пожелать "Водоканалу" прекрасной работы, тем более – в свете реализации нацпроекта, связанного с жилищно-коммунальным хозяйством. Пейте чистую воду. Спасибо за работу.

В завершении торжественной церемонии на здание АО "ПКС-Водоканал" на набережной Варкауса была прибита табличка "Образцовое предприятие ЖКХ". Как сказал главный управляющий директор "ПКС-Водоканал" Александр Сафронов, компания гордится тем, что получила такой высокий кредит доверия.

- Огромные двухмиллиардные инвестиции в такой небольшой город, как Петрозаводск, - очень серьезная заявка на будущее, - сказал Александр Сафронов. – Нам очень хочется поработать с Фондом реформирования ЖКХ, мы готовы к этому. К 100-летию Карелии мы хотим заняться берегоукреплением. Набережная - это лицо нашего города. Думаю, общими усилиями мы сможем помочь нашему прекрасному городу.

О том, за что именно предприятие было удостоено высокой награды, читайте в нашем материале в ближайшее время.