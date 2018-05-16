Петрозаводские школьники готовятся к службе в армии

Ежегодную подготовку к военной службе проходят 650 старшеклассников карельской столицы.

Учебные занятия по основам военной службы курса ОБЖ начались 14 мая для десятиклассников столицы Карелии на базе войсковых частей Петрозаводского территориального гарнизона.

Молодые люди допризывного возраста изучают строевую подготовку, средства бронезащиты и защиты органов дыхания, виды боевой техники и вооружения, знакомятся с историей воинских частей, преимуществами современной армии, размещением и бытом военнослужащих, имеют возможность посетить казарму, музей, клуб.

В ходе учебных сборов с учащимися проводятся практические занятия по сборке и разборке автомата Калашникова, стрельбе из боевого оружия на гарнизонном стрельбище.

Подобные учебные сборы проводятся ежегодно. В этом году в них участвуют 650 юношей из 34 школ Петрозаводска.