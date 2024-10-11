Петрозаводские спортсмены завоевали медали на престижном турнире по муайтай

В Санкт-Петербурге прошел турнир по муайтай, в котором поучаствовали карельские спортсмены.

Спортсмены петрозаводского клуба «Сабай» успешно выступили на ежегодном турнире по муайтай «Кубок Консульства Королевства Таиланд», сообщили в МУ «Дирекция спорта». Турнир прошел в Санкт-Петербурге и собрал более 350 участников из разных регионов России.

Золотые медали завоевали Алиса Тестова и Ксения Михайлова. В МУ «Дирекции спорта» особенно отметили Ксению, которая выступала в более тяжелой весовой категории и одержала две уверенные победы, нокаутировав свою соперницу в первом же бою.

Серебряными призерами турнира стали Варвара Колехмайнен и Дарья Полозская. Бронзовые медали завоевали Даниил Драевич, Никита Тикачев и Потап Бурый.

В «Дирекции спорта» поздравили спортсменов клуба «Сабай» и их тренера Диану Зубровскую с отличными результатами.