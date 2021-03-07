Петрозаводские спортсмены завоевали "золото" и "серебро" на Кубке России по зимнему триатлону

В Петрозаводске на территории спортцентра "Курган" состоялся III этап Кубка России и Чемпионат Республики Карелия по зимнему триатлону.

Как сообщили в министерстве спорта Карелии, в соревнованиях приняли участие спортсмены из 11 регионов России - Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Волгоградской, Тверской, Новгородской областей, Башкортостана, Татарстана, Удмуртии и Карелии.

Спорсмены показали свое мастерство в беге, велокроссе и лыжных гонках.



На этапе Кубка России три медали завоевали представители Карелии. Среди женщин 1 место заняла Ольга Жолудева, 2 место – Надежда Новикова. Среди мужчин - 3 место у Николая Миронова.









