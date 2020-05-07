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Петрозаводские врачи побывали в очаге заболевания COVID -19 в поселке Карелии

Новости. Общество
15:41, 08 Мая 2020
фото: © страница вконтакте Михаила Охлопкова/vk.com/mihailohlopkov
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Бригада медиков в течение трех дней работала в поселке Салми Питкярантского района, где был выявлен очаг заболевания коронавирусной инфекцией.

Врач-эпидемиолог, медицинские сестры из Республиканской инфекционной больницы и Республиканской больницы, фельдшер из Городской детской поликлиники № 1 с 3 по 6 мая находились в Салми. Специалисты провели подворовые обходы, особое внимание, уделив группам риска. Также был организован прием жителей Салминского сельского поселения, желающих пройти обследование на коронавирусную инфекцию. В результате было обследовано более 1000 человек, в том числе лица из групп риска - старше 65 лет и с заболеваниями бронхо-легочной системы, рассказал на своей странице в "ВКонтакте" министр здравоохранения Михаил Охлопков.

Помощь в организации проведения осмотров и обследований оказал главный врач Питкярантской ЦРБ, врач врачебной амбулатории в поселке Салми, глава Салминского сельского поселения и волонтеры из числа работников администрации поселения.

Напомним, в поселке Салми было зафиксировано 5 случаев заболевания коронавирусом.

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