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Новости. Общество
12:15, 26 Апреля 2019

Петрозаводский автотранспортный техникум – пятый

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Петрозаводский автотранспортный техникум по результатам мониторинга качества подготовки кадров занял пятую позицию среди 3395 образовательных организаций России, реализующих программы СПО.

Программный комплекс LiftUp опубликовал рейтинг мониторинга качества подготовки кадров ОО, реализующих программ СПО 2018. Такой рейтинг публикуется ежегодно и позволяет оценить место каждой образовательной организации в системе среднего профессионального образования России.

По итогам работы за период 2018 года Петрозаводский автотранспортный техникум занимает в данном рейтинге пятое место среди 3395 образовательных организаций Российской Федерации.

Высокие показатели, позволившие автотранспортному техникуму занять пятую строку в общем рейтинге, складываются из 95 индикаторов отражающих все сферы деятельности профессиональных образовательных организаций. Вместе с тем, мониторинг позволяет увидеть и те направления деятельности, на которые необходимо обратить особое внимание для дальнейшего развития.

Петрозаводский автотранспортный техникум ждет всех желающих получать современное и качественное образование!

185001, г. Петрозаводск, пр. Первомайский, 46
Телефон: +7 (8142) 74-92-26, Факс  +7 (8142) 74-92-31
Эл. почт: patt@sampo.ru
адрес сайта: patt.karelia.ru

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