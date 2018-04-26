Петрозаводский городской совет "без пафоса" отмечает 100-летний юбилей

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На очередной сессии Петросовета встретились депутаты разных поколений.
Сессия Петросовета, состоявшаяся 26 апреля, была по большей части торжественной, нежели плановой. Представительный орган городской власти после длительной подготовки отметил свое 100-летие.
Как отметил председатель Петросовета Геннадий Боднарчук, круглую дату решили отметить не вполне привычным способом – без особого пафоса.
- Основная задача, которая была перед нами поставлена, это все-таки запуск информационных проектов, которые, как я считаю, нам очень удались, - сказал спикер. - Мы ушли от пафосных дорогостоящих мероприятий и все силы бросили на то, чтобы информировать жителей города и республики о 100-летней деятельности Петрозаводского городского совета. Не зря говорят, что у народа, который не помнит свою историю, нет будущего. Поэтому весь акцент был сделан на историю. Надеюсь, что горожане и все жители Карелии оценят нашу совместную работу. Были подготовлены совместные проекты с Национальным архивом республики, городским архивом. Это запуск фотоальбома о работе Петросовета и информационные проекты на известных интернет-ресурсах, в том числе на "Столице на Онего".
На торжественную сессию пришли председатели Петросовета разных лет: Людмила Тихонова, Владимир Собинский, Геннадий Масликов, Татьяна Лебедева, Людмила Евтюкова и Вячеслав Кашин.
- Я призываю вас думать о будущем Петрозаводска, - сказал Владимир Собинский, обращаясь к нынешним избранникам. – Желаю, чтобы к 200-летию Петросовета ваш совзыв были признан лучшим за последние 100 лет.
Приветственный адрес от главы Карелии зачитал замглавы республики Владимир Любарский, от Законодательного собрания – депутат Марина Гуменникова. Поздравила депутатов и глава города Ирина Мирошник.
Геннадий Боднарчук выступил с докладом-презентацией о 100-летней работе горсовета.
Депутаты от различных партий торжественно открыли в зале заседаний памятную табличку. Нынешние и бывшие депутаты, гости, представители СМИ были награждены памятными медалями и получили в подарок только что вышедшие из печати фотоальбомы.
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