Петрозаводский городской совет "без пафоса" отмечает 100-летний юбилей

На очередной сессии Петросовета встретились депутаты разных поколений.

Сессия Петросовета, состоявшаяся 26 апреля, была по большей части торжественной, нежели плановой. Представительный орган городской власти после длительной подготовки отметил свое 100-летие.

Как отметил председатель Петросовета Геннадий Боднарчук, круглую дату решили отметить не вполне привычным способом – без особого пафоса.

- Основная задача, которая была перед нами поставлена, это все-таки запуск информационных проектов, которые, как я считаю, нам очень удались, - сказал спикер. - Мы ушли от пафосных дорогостоящих мероприятий и все силы бросили на то, чтобы информировать жителей города и республики о 100-летней деятельности Петрозаводского городского совета. Не зря говорят, что у народа, который не помнит свою историю, нет будущего. Поэтому весь акцент был сделан на историю. Надеюсь, что горожане и все жители Карелии оценят нашу совместную работу. Были подготовлены совместные проекты с Национальным архивом республики, городским архивом. Это запуск фотоальбома о работе Петросовета и информационные проекты на известных интернет-ресурсах, в том числе на "Столице на Онего".

На торжественную сессию пришли председатели Петросовета разных лет: Людмила Тихонова, Владимир Собинский, Геннадий Масликов, Татьяна Лебедева, Людмила Евтюкова и Вячеслав Кашин.

- Я призываю вас думать о будущем Петрозаводска, - сказал Владимир Собинский, обращаясь к нынешним избранникам. – Желаю, чтобы к 200-летию Петросовета ваш совзыв были признан лучшим за последние 100 лет.

Приветственный адрес от главы Карелии зачитал замглавы республики Владимир Любарский, от Законодательного собрания – депутат Марина Гуменникова. Поздравила депутатов и глава города Ирина Мирошник.

Геннадий Боднарчук выступил с докладом-презентацией о 100-летней работе горсовета.

Депутаты от различных партий торжественно открыли в зале заседаний памятную табличку. Нынешние и бывшие депутаты, гости, представители СМИ были награждены памятными медалями и получили в подарок только что вышедшие из печати фотоальбомы.